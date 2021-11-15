Популярна співачка Віра Брежнєва розповіла про стосунки зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе та зізналася, що не була готова до материнства у 19 років.

У 2001 році співачка народила доньку Софію від бізнесмена Віталія Войченка, з яким жила у цивільному шлюбі у Дніпродзержинську. Тоді Віра дуже хотіла дитину і вважала, що абсолютно готова до її народження.

Проте з віком зірка змінила свою думку. За словами Брежнєвої, вона була занадто суворою у вихованні першої дочки.

– Я дуже хотіла дитину. Плюс зустріла хлопця, який теж хотів дитину. Причому не одразу вийшло. Я вивчала дуже багато літератури. І навіть коли мене поклали на збереження перед пологами, я розповідала якісь історії, які прочитала в книжках. 19-річна дівчинка ділилася досвідом, який вона дізналася. Тоді мені здавалося, що готова. А зараз я розумію, що ні, – зізналася Брежнєва.

Віра запевняє, що її життя з продюсером Костянтином Меладзе майже нічим не відрізняється від життя інших пар.

– Ми нормальна сім’я. Ми живемо, ходимо за продуктами, ходимо у кафе, ресторани, їздимо відпочивати. У нас є два обов’язкових відпочинки разом: зимовий після Нового року та літній. Іноді ми не можемо дозолити собі відкритий прояв почуттів на публіці, – розповіла Віра.

І попри щільний графік, Віра і Костянтин завжди знаходять час один для одного. Співачка додала, що романтика у пари не зникла навіть на карантині.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе одружилися у 2015 році в Італії. Вони зіграли таємне весілля, до цього не афішуючи свої стосунки.