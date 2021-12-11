Руслана рассекретила свои планы на материнство

Популярная украинская певица Руслана договорилась со своим супругом Александром Ксенофонтовым родить своего ребенка, а потом усыновить еще одного.

В этом артистка призналась в одном из последних интервью.

По словам Русланы, решение сначала обзавестись собственным потомством, вероятно, связано с психологией. Об усыновлении пара задумалась, когда первые беженцы переехали из Донецка в города по всей Украине из-за боевых действий на Донбассе.

— Когда у тебя будет собственный ребенок, тогда можно поднимать другие вопросы. Мы просто решили, что не будем менять то, на что я должна настроиться сама, – рассказала певица.

Как отметила Руслана, ее родители были обеспокоены тем, что рождение ребенка будет стоять для артистки на первом месте, а карьера – на втором.

На это она им ответила, что семья для нее является главным приоритетом. Певица хочет сделать супруга счастливым, поскольку он мечтает о полноценной семье.

Раньше завести потомство им мешала бурная жизнь, однако теперь Руслана официально озвучила, что хочет ребенка. Певица также оставила послание всем девушкам о том, что рождение малыша является единственным смыслом жизни.

Источник: Бацман

Фото: Instagram Русланы