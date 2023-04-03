Українські блогерки та бізнес-вумен записали іронічне відеозвернення в межах кампанії одного з українських брендів. Головний меседж відеоісторії – краса врятує.
Так, ролик про дівчат, які щодня працюють над собою і роблять світ красивішим, попри щоденний хейт. Тетяна Парфільєва, Дар’я Квіткова, Тетяна Самбурська та Міла Сивацька вирішили зруйнувати популярний стереотип про те, що успішні жінки – це найчастіше “тьолочки”.
Бізнесвумен Тетяна Парфільєва зазначає, її не ображає слово “тьолочка”, проте вони з командою вважають за потрібне відстояти право дівчат на гарне життя в усіх його проявах і донести людям, що за Instagram-ідилією стоїть величезна робота.
– Усі ми самостійно створили себе, без папіків і якогось магічного везіння. Ми втомлюємося, сумуємо, переживаємо невдачі, падаємо, але не вважаємо за потрібне це демонструвати, – коментує вона.
Варто зазначити, що думка користувачів мережі під роликом розділилася. Хтось зрозумів те, що хотіли донести його учасниці, а хтось побачив у маніфесті підкреслення й посилення стереотипів щодо жіночого тіла, розпорядку дня та відповідальності.
- Ось це рівень! Цей ролик зламає стереотипи, а краса і справді врятує.
- Для кого і для чого потрібно щось доводити?
- Виглядає все так, що заможні дами вирішили самі себе похвалити. Слово “тьолочки”, взяте з ери Вконтакте, сприймається принизливо. А ви скрізь підкреслюєте його, популяризуєте. Навіщо? Стікери, хештеги зі словом “тьолочка” – жах. Ще більш прикро, що жінки власноруч оживляють такі стереотипи і принизливі слова.
- Рекламу добре знято, а от зі смислами якраз проблеми. Ніхто вже давно не вважає жінок “тьолочками”. Цей термін використовують тільки як стьоб.
- Красиво знято, але зміст відштовхує, вибачте. Розумію задум, але переданий він невдало.
- Я вже втретє дивлюся. Це вау! Це так по-новому!
- Візуально – 100%, а ось зі змістом дуже сумнівно.
- Вибачаюся, але це баян. Все, що висвічується в ролику, менталітет минулих совкових поколінь. Поки це підніматимуть і робитимуть віральним, це працюватиме як свого роду пропаганда, – пишуть у коментарях під відео.