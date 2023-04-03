Українські блогерки та бізнес-вумен записали іронічне відеозвернення в межах кампанії одного з українських брендів. Головний меседж відеоісторії – краса врятує.

Так, ролик про дівчат, які щодня працюють над собою і роблять світ красивішим, попри щоденний хейт. Тетяна Парфільєва, Дар’я Квіткова, Тетяна Самбурська та Міла Сивацька вирішили зруйнувати популярний стереотип про те, що успішні жінки – це найчастіше “тьолочки”.

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Бізнесвумен Тетяна Парфільєва зазначає, її не ображає слово “тьолочка”, проте вони з командою вважають за потрібне відстояти право дівчат на гарне життя в усіх його проявах і донести людям, що за Instagram-ідилією стоїть величезна робота.

– Усі ми самостійно створили себе, без папіків і якогось магічного везіння. Ми втомлюємося, сумуємо, переживаємо невдачі, падаємо, але не вважаємо за потрібне це демонструвати, – коментує вона.

Варто зазначити, що думка користувачів мережі під роликом розділилася. Хтось зрозумів те, що хотіли донести його учасниці, а хтось побачив у маніфесті підкреслення й посилення стереотипів щодо жіночого тіла, розпорядку дня та відповідальності.