Украинские блогеры и бизнес-вумен записали ироничное видеообращение в рамках кампании одного из украинских брендов. Главный месседж видеоистории — красота спасет.
Так, ролик о девушках, которые ежедневно работают над собой и делают мир красивее, несмотря на ежедневный хейт. Татьяна Парфильева, Дарья Квиткова, Татьяна Самбурская и Мила Сивацкая решили разрушить популярный стереотип о том, что успешные женщины — это зачастую “телочки”.
Бизнесвумен Татьяна Парфильева отмечает, ее не обижает слово “телочка”, однако они с командой считают нужным отстоять право девушек на красивую жизнь во всех ее проявлениях и донести людям, что за Instagram-идиллией стоит огромная работа.
— Все мы самостоятельно создали себя, без папиков и какого-то магического везения. Мы устаем, скучаем, переживаем неудачи, падаем, но не считаем нужным это демонстрировать, — комментирует она.
Стоит отметить, что мнение пользователей сети под роликом разделилось. Кто-то понял то, что хотели донести его участницы, а кто-то увидел в манифесте подчеркивание и усиление стереотипов относительно женского тела, распорядка дня и ответственности.
- Вот это уровень! Этот ролик сломает стереотипы, а красота и вправду спасет.
- Для кого и для чего нужно что-то доказывать?
- Выглядит все так, что состоятельные дамы решили сами себя повохвалить. Слово “телочки”, взятое из эры Вконтакте, воспринимается унизительно. А вы везде подчеркиваете его, популяризируете. Зачем? Стикеры, хэштеги со словом “телочка” — ужас. Еще более обидно, что женщины собственноручно оживляют такие стереотипы и унизительные слова.
- Реклама хорошо снята, а вот со смыслами как раз проблемы. Никто уже давно не считает женщин “телочками”. Этот термин используют только как стеб.
- Красиво снято, но содержание отталкивает, извините. Понимаю замысел, но передан он неудачно.
- Я уже третий раз смотрю. Это вау! Это так по-новому!
- Визуально — 100%, а вот со смыслом очень сомнительно.
- Извиняюсь, но это баян. Все, что высвечивается в ролике, менталитет прошлых совковых поколений. Пока это поднимать и делать виральным, это будет работать как своего рода пропаганда, — пишут в комментариях под видео.