Украинские блогеры и бизнес-вумен записали ироничное видеообращение в рамках кампании одного из украинских брендов. Главный месседж видеоистории — красота спасет.

Так, ролик о девушках, которые ежедневно работают над собой и делают мир красивее, несмотря на ежедневный хейт. Татьяна Парфильева, Дарья Квиткова, Татьяна Самбурская и Мила Сивацкая решили разрушить популярный стереотип о том, что успешные женщины — это зачастую “телочки”.

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Бизнесвумен Татьяна Парфильева отмечает, ее не обижает слово “телочка”, однако они с командой считают нужным отстоять право девушек на красивую жизнь во всех ее проявлениях и донести людям, что за Instagram-идиллией стоит огромная работа.

— Все мы самостоятельно создали себя, без папиков и какого-то магического везения. Мы устаем, скучаем, переживаем неудачи, падаем, но не считаем нужным это демонстрировать, — комментирует она.

Стоит отметить, что мнение пользователей сети под роликом разделилось. Кто-то понял то, что хотели донести его участницы, а кто-то увидел в манифесте подчеркивание и усиление стереотипов относительно женского тела, распорядка дня и ответственности.