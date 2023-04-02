Співачка Настя Каменських різко відповіла на запитання про материнство та чому в них із музичним продюсером Потапом досі немає дітей.

35-річна артистка сказала, що це питання постійно ставлять жінкам, проте для них неймовірно важливо мати можливість бути собою, довіряти собі, своїм цінностям, принципам і поглядам на життя. Про це вона заявила в інтерв’ю Viva!

Каменських наголосила, що питання про дитину і те, коли зародиться нове життя – справа винятково кожної сім’ї, яку мають вирішувати майбутні батьки, а не хтось за них.

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– Не родичі, друзі, ті, хто любить роздавати поради на кшталт: – Тобі пора вже, на що ти витрачаєш своє життя? Це я не тільки про себе говорю, а й про різних жінок, оскільки багато чого чую і бачу, – сказала Настя.

Вона додала, що ми всі різні, а тому в кожного свій час життя і важливих подій у ньому, а нова душа прийде в цей світ тоді, коли відчує, що це потрібно зробити.

– Ми не всесильні, і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, щонайменше навіть із поваги до майбутньої дитини… Дитина – це нова історія в житті кожної жінки, – наголосила Каменських.

Виконавиця звернулася до жінок, сказавши їм, щоб ті довіряли собі та своїм відчуттям.