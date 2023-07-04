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Рухатися стало важко: Танчинець із Без Обмежень потрапив до лікарні

4 Липня 2023, 15:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергій Танчинець

Лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець потрапив до лікарні.

В Instagram музикант оприлюднив фото, на якому в нього поставлена крапельниця. Він поспішив заспокоїти шанувальників, сказавши, що нічого серйозного не сталося, проте поки що він не може нормально пересуватися.

– Мій хребет, точніше, його поперековий відділ, сказав “досить” і пішов відпочивати. Нічого серйозного, але нормально рухатися і працювати стало вже зовсім важко, – поділився Танчинець.

У коментарях шанувальники бажають музиканту якнайшвидшого одужання.

  • Одужуйте! Організм іноді просить часу для себе.
  • Одужуйте, і не запускайте! Хребет це опора всього!
  • Якнайшвидшого одужання.
  • Одужуйте, будь ласка! Нам без вас уже ніяк!
  • Якнайшвидшого і повного вам одужання, – пишуть користувачі мережі.

Танчинець також повідомив, що всі найближчі концерти Без Обмежень змушені перенести.

Виступи в Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі та Олександрії тепер відбудуться в серпні – 13, 14, 15, 16 числа відповідно.

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