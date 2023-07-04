Лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець потрапив до лікарні.

В Instagram музикант оприлюднив фото, на якому в нього поставлена крапельниця. Він поспішив заспокоїти шанувальників, сказавши, що нічого серйозного не сталося, проте поки що він не може нормально пересуватися.

– Мій хребет, точніше, його поперековий відділ, сказав “досить” і пішов відпочивати. Нічого серйозного, але нормально рухатися і працювати стало вже зовсім важко, – поділився Танчинець.

У коментарях шанувальники бажають музиканту якнайшвидшого одужання.

Одужуйте! Організм іноді просить часу для себе.

Одужуйте, і не запускайте! Хребет це опора всього!

Якнайшвидшого одужання.

Одужуйте, будь ласка! Нам без вас уже ніяк!

Якнайшвидшого і повного вам одужання, – пишуть користувачі мережі.

Танчинець також повідомив, що всі найближчі концерти Без Обмежень змушені перенести.

Виступи в Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі та Олександрії тепер відбудуться в серпні – 13, 14, 15, 16 числа відповідно.