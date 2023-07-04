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Двигаться стало трудно: Танчинец из Без Обмежень попал в больницу

4 июля 2023, 15:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сергій Танчинець

Лидер группы Без Обмежень Сергей Танчинец попал в больницу.

В Instagram музыкант обнародовал фото, на котором у него поставлена капельница. Он поспешил успокоить поклонников, сказав, что ничего серьезного не произошло, однако пока что он не может нормально передвигаться.

— Мой позвоночник, вернее, его поясничный отдел, сказал “хватит” и пошел отдыхать. Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем трудно, — поделился Танчинец.

В комментариях поклонники желают музыканту скорейшего выздоровления.

  • Выздоравливайте! Организм иногда просит времени для себя.
  • Выздоравливайте, и не запускайте! Позвоночник это опора всего!
  • Скорейшего выздоровления.
  • Выздоравливайте, пожалуйста! Нам без вас уже никак!
  • Скорейшего и полного вам выздоровления, — пишут пользователи сети.

Танчинец также сообщил, что все ближайшие концерты Без Обмежень вынуждены перенести.

Выступления в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии теперь состоятся в августе — 13, 14, 15, 16 числа соответственно.

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