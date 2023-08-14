Рідна сестра ведучої Маші Єфросиніної Ліза Ющенко була помічена на вечірці в Монако, на якій були присутні росіяни та українці.

Гала-вечеря в елітному яхт-клубі відбулася на початку серпня. Серед гостей, крім ексневістки третього президента України Віктора Ющенка, також були москвичка, гімнастка Кароліна Севастьянова, дружина колишнього члена партії Единая Россия Ксенія Костіна і Міс Росія 2016 Анастасія Полхова. Про це стало відомо з сюжету телемарафону Єдині новини.

На заході Ліза була з подругами, вони сиділи за столиком прямо під сценою, вартість якого варіюється від €950 до €1200 (38-48 тис. грн).

Крім того, вони розважалися під пісні співака з неоднозначною позицією Валерія Меладзе, який виступав перед гостями.

Варто зазначити, що оточення росіян для Ющенко не проблема, адже сама вона живе в Росії. У 2014 році рідна сестра Маші Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена.

З приводу війни в рідній країні Ліза мовчить. В її Instagram є один пост, присвячений подіям в Україні.

До слова, ще в лютому 2023 року Маша Єфросиніна коментувала стосунки з сестрою. Тоді вона сказала, що для їхньої сім’ї це болюча тема, а спілкування практично зведено до нуля.