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Розважалася з росіянами під Меладзе: сестра Єфросиніної запалила на вечірці в Монако

14 Серпня 2023, 19:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Розважалася з росіянами під Меладзе: сестра Єфросиніної запалила на вечірці в Монако

Рідна сестра ведучої Маші Єфросиніної Ліза Ющенко була помічена на вечірці в Монако, на якій були присутні росіяни та українці.

Гала-вечеря в елітному яхт-клубі відбулася на початку серпня. Серед гостей, крім ексневістки третього президента України Віктора Ющенка, також були москвичка, гімнастка Кароліна Севастьянова, дружина колишнього члена партії Единая Россия Ксенія Костіна і Міс Росія 2016 Анастасія Полхова. Про це стало відомо з сюжету телемарафону Єдині новини.

Лиза Ющенко Монако

На заході Ліза була з подругами, вони сиділи за столиком прямо під сценою, вартість якого варіюється від €950 до €1200 (38-48 тис. грн).

Лиза Ющенко Монако

Крім того, вони розважалися під пісні співака з неоднозначною позицією Валерія Меладзе, який виступав перед гостями.

Валерий Меладзе Монако

Варто зазначити, що оточення росіян для Ющенко не проблема, адже сама вона живе в Росії. У 2014 році рідна сестра Маші Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена.

З приводу війни в рідній країні Ліза мовчить. В її Instagram є один пост, присвячений подіям в Україні.

До слова, ще в лютому 2023 року Маша Єфросиніна коментувала стосунки з сестрою. Тоді вона сказала, що для їхньої сім’ї це болюча тема, а спілкування практично зведено до нуля.

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