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Важка тема: Маша Єфросиніна прокоментувала стосунки з рідною сестрою, яка живе в РФ

28 Лютого 2023, 08:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маша Ефросинина

Ведуча Маша Єфросиніна уперше розповіла про стосунки з рідною сестрою Лізою Ющенко, яка живе в Росії.

За словами Маші, вони практично не спілкуються, і це болюча тема для їхньої сім’ї, адже попри повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ, Ліза продовжує жити в країні-агресорі.

– Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогодні зведено майже до нуля… Це для нас доволі важка тема, – зазначила ведуча в інтерв’ю Розмова.

Єфросиніна додала, що їй боляче про це говорити.

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Зазначимо, на початку війни Ліза Ющенко оприлюднила пост в Instagram, який наразі закрила від зайвих очей, із закликом зупинити війну в Україні. Більше жодних коментарів щодо повномасштабного вторгнення РФ у її рідну країну вона не давала.

Нагадаємо, що з 2009-го по 2012 рік Ліза була невісткою експрезидента України Віктора Ющенка. У 2014 році вона вийшла заміж вдруге – за російського бізнесмена. Тоді сестра Єфросиніної й переїхала до Москви.

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