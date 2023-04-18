Ведуча Маша Єфросиніна чесно зізналася, чи відчуває відповідальність за вибір своєї рідної сестри Єлизавети Ющенко, яка продовжує жити в Росії.

Каже, відповідати за вчинки дорослої людини вона не може. Єдине, за що вона може нести відповідальність – за вчинки молодшого сина.

– Я навіть за вчинки доньки відповідати вже не можу, їй буде 20 років. Як я можу бути відповідальною за вчинки жінки, якій 37 років, у якої своя сім’я і двоє дітей. Звісно, ні. Будь-яка розумна людина зрозуміє, що ні, – наголосила Маша.

Додає, хейт з цього приводу, який їй доводиться терпіти – не зовсім зрозуміла для неї справа.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала стосунки з рідною сестрою. Ведуча сказала, що вони практично не спілкуються і це важка тема для їхньої родини.

Сама Ліза Ющенко мовчить про повномасштабну війну в рідній країні і продовжує жити в країні-агресорі.