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Як я можу бути відповідальною за її вибір? Маша Єфросиніна про сестру, яка живе в РФ

18 Квітня 2023, 13:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маша Ефросинина
Джерело: Маша Єфросініна

Ведуча Маша Єфросиніна чесно зізналася, чи відчуває відповідальність за вибір своєї рідної сестри Єлизавети Ющенко, яка продовжує жити в Росії.

Каже, відповідати за вчинки дорослої людини вона не може. Єдине, за що вона може нести відповідальність – за вчинки молодшого сина.

– Я навіть за вчинки доньки відповідати вже не можу, їй буде 20 років. Як я можу бути відповідальною за вчинки жінки, якій 37 років, у якої своя сім’я і двоє дітей. Звісно, ні. Будь-яка розумна людина зрозуміє, що ні, – наголосила Маша.

Додає, хейт з цього приводу, який їй доводиться терпіти – не зовсім зрозуміла для неї справа.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала стосунки з рідною сестрою. Ведуча сказала, що вони практично не спілкуються і це важка тема для їхньої родини.

Сама Ліза Ющенко мовчить про повномасштабну війну в рідній країні і продовжує жити в країні-агресорі.

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Джерело
ЛІГА.net
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Маша Єфросиніна
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