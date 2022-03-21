Путін – диявол: Ада Роговцева сказала, чому росіяни не готові чути правду про війну

Легендарна українська актриса Ада Роговцева переконана, що росіяни не хочуть чути правду про війну в Україні, бо вони настільки зазомбовані, що вважають нас звірами та ворогами.

– Люди у Росії, мені так здається, такі зазомбовані, що вони чомусь вирішили, що ми їх вороги й що ми якісь звірі, або я навіть не знаю що. Я не можу зрозуміти, що вони думають про таких простих, чесних, добрих людей, як українці. Як так можна: щось вигадати, а потім людей знищувати за свої вигадки? Це не має дійсності, нічого спільного з реальністю!

Це історично якось так сталося. Якби не було Путіна, можливо, воно було б якось інакше. Але є ця ворожнеча, те, що вони трохи зверхньо дивляться на наш народ, нашу історію, на наші традиції. Можливо, це, звичайно, якось зійшло б нанівець, не виросло б у таку ворожість, ненависть, яка зараз просто очевидна усьому світу.

Весь світ бачить цю несправедливість, окрім росіян. А вони її не бачать! Вони чомусь гадають, що ми їм щось хочемо зробити підле. Що ми поганого зробили, щоб нас так ненавидіти? Це ж давно почалося ще коли ми тільки відвоювали свою незалежність, — розповіла Роговцева в ефірі каналу Настоящее время.

За словами акторки, Росією керує злочинець, якого не можна назвати людиною, це справжній диявол.