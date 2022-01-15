Розслідування вбивства оператора на зйомках Іржі: Болдуїн передав телефон у поліцію

Алек Болдвін добровільно передав свій мобільний телефон правоохоронцям, які розслідують справу про смертельне поранення кінооператора Галини Гатчинс на зйомках фільму Іржа.

Про це повідомив громадянський адвокат актора Аарон Дайєр. У коментарі журналістам він заявив, що Болдвін передав його вранці 14 січня, але попередив, що це не дасть жодних відповідей слідчим.

– Алек добровільно надав свій телефон владі сьогодні вранці, щоб вони могли закінчити своє розслідування. Але ця справа не пов’язана з його телефоном, і в телефоні немає відповідей. Алек не зробив нічого поганого, – сказав Аарон Дайєр.

Адвокат додав, що Алек Болдвін був поінформований, що зброя, якою актор користувався під час зйомок, була холодною, тобто в ній не використовувалися паливно-вибухові речовини.

За словами Аарона Дайєра, актор дотримувався інструкцій, коли стався трагічний випадок і, на його думку, головним питанням для слідства має бути пошук причин, через які бойові патрони взагалі потрапили на знімальний майданчик.

У грудні 2021 року департамент шерифа округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико) видав ордер на розшук телефону Болдвіна. Окружний прокурор Мері Кармак-Алтвіс тоді заявила, що слідчі намагаються отримати будь-які матеріали з телефону актора, які, можливо, стосуються стрілянини.

Розслідування вбивства під час зйомок фільму

Правоохоронці штату розслідують інцидент зі стріляниною із середини жовтня, коли пістолет, з яким Алек Болдвін репетирував, вистрілив бойовим патроном, вбивши 42-річну українку Галину Гатчинс та поранивши 48-річного режисера Джоела Соузу.

На початку грудня Алек Болдвін розповів в інтерв’ю журналістам, що разом із Гатчинс репетирував сцену, де намагався вдало розташувати пістолет перед камерою. Він сказав, що відтягнув курок і відпустив його, коли пістолет здійснив постріл. Більше того, за запевненнями актора, йому сказали, що пістолет був не зарядженим.

Після трагедії зйомки фільму Іржа були зупинені.

Джерело: NBC News