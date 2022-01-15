Расследование убийства оператора на съемках Ржавчины: Болдуин передал телефон в полицию

Алек Болдуин добровольно передал свой мобильный телефон правоохранителям, которые расследуют дело о смертельном ранении кинооператора Галины Гатчинс на съемках фильма Ржавчина.

Об этом сообщил гражданский адвокат актёра Аарон Дайер. В комментарии журналистам он заявил, что Болдуин передал его утром 14 января, но предупредил, что это не даст никаких ответов следователям.

— Алек добровольно предоставил свой телефон властям сегодня утром, чтобы они могли закончить свое расследование. Но это дело не связано с его телефоном, и в его телефоне нет ответов. Алек не сделал ничего плохого, — сказал Аарон Дайер.

Адвокат добавил, что Алек Болдуин был проинформирован, что оружие, которым актер пользовался во время съемок, было холодным, то есть в нем не использовались горюче-взрывчатые вещества.

По словам Аарона Дайера, актер следовал инструкциям, когда произошел трагический случай и, по его мнению, главным вопросом для следствия должен быть поиск причин, из-за которых боевые патроны вообще попали на съемочную площадку.

В декабре 2021 года департамент шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) выдал ордер на розыск телефона Болдуина. Окружной прокурор Мэри Кармак-Алтвис тогда заявила, что следователи пытаются получить любые материалы с телефона актера, которые, возможно, имеют отношение к стрельбе.

Расследование убийства во время съемок фильма

Правоохранители штата расследуют инцидент со стрельбой с середины октября, когда пистолет, с которым Алек Болдуин репетировал, выстрелил боевым патроном, убив 42-летнюю украинку Галину Гатчинс и ранив 48-летнего режиссера Джоэла Соузу.

В начале декабря Алек Болдуин рассказал в интервью журналистам, что вместе с Гатчинс репетировал сцену, где пытался удачно расположить пистолет перед камерой. Он сказал, что оттянул курок назад и отпустил его, когда пистолет выстрелил. Более того, по уверениям актера, ему сказали, что пистолет был разряжен.

После трагедии производство фильма Ржавчина было остановлено.

Источник: NBC News