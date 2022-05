Британський співак Елтон Джон нагадав усьому світу про необхідність гуманітарного коридору до Маріуполя. Про це легендарний музикант повідомив у Twttier.

Over 245k Ukrainians are living with HIV, many are fleeing their homes & leaving loved ones but disastrously, not all Ukrainians are within reach. I’ve been to Mariupol & I’m heartbroken to see that access is still limited. A full humanitarian corridor is essential to save lives.

