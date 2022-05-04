Британський співак Елтон Джон нагадав усьому світу про необхідність гуманітарного коридору до Маріуполя. Про це легендарний музикант повідомив у Twttier.

Over 245k Ukrainians are living with HIV, many are fleeing their homes & leaving loved ones but disastrously, not all Ukrainians are within reach. I’ve been to Mariupol & I’m heartbroken to see that access is still limited. A full humanitarian corridor is essential to save lives. — Elton John (@eltonofficial) May 2, 2022

– Понад 245 тисяч українців живуть із ВІЛ, багато хто покидає свої будинки та залишає близьких, але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я бував у Маріуполі, і в мене серце розривається від того, що доступ туди, як і раніше, обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів, – заявив Елтон Джон.

Багато днів мешканці Маріуполя не мають змоги евакуюватися у безпечну зону – ситуація тут критична. Музикант закликає суспільство до дій – це допоможе врятувати величезну кількість життів мирних людей.

Елтон Джон бував у Маріуполі понад 10 років тому, коли хотів усиновити 14-місячного ВІЛ-інфікованого українського хлопчика. Однак тоді йому в цьому завадили закони.

Музикант відомий також як громадський діяч – він активно бореться проти епідемії СНІДу. У 1992 році він заснував заради цього власний фонд, який за цей час зумів зібрати понад $375 млн.

Зараз Елтон Джон також активно підтримує Україну – він брав участь у флешмобі Stand Up for Ukraine. Співак створив ролик із жахливими кадрами війни – таким чином він хотів привернути увагу до проблеми світових лідерів та закликати їх до дії.