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Розривається серце: Елтон Джон закликав світ допомогти жителям Маріуполя

4 Травня 2022, 17:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Елтон Джон
Джерело: Depositphotos

Британський співак Елтон Джон нагадав усьому світу про необхідність гуманітарного коридору до Маріуполя. Про це легендарний музикант повідомив у Twttier.

– Понад 245 тисяч українців живуть із ВІЛ, багато хто покидає свої будинки та залишає близьких, але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я бував у Маріуполі, і в мене серце розривається від того, що доступ туди, як і раніше, обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів, – заявив Елтон Джон.

Багато днів мешканці Маріуполя не мають змоги евакуюватися у безпечну зону – ситуація тут критична. Музикант закликає суспільство до дій – це допоможе врятувати величезну кількість життів мирних людей.

Елтон Джон бував у Маріуполі понад 10 років тому, коли хотів усиновити 14-місячного ВІЛ-інфікованого українського хлопчика. Однак тоді йому в цьому завадили закони.

Музикант відомий також як громадський діяч – він активно бореться проти епідемії СНІДу. У 1992 році він заснував заради цього власний фонд, який за цей час зумів зібрати понад $375 млн.

Зараз Елтон Джон також активно підтримує Україну – він брав участь у флешмобі Stand Up for Ukraine. Співак створив ролик із жахливими кадрами війни – таким чином він хотів привернути увагу до проблеми світових лідерів та закликати їх до дії.

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Теги
Війна в Україні, Елтон Джон, Маріуполь
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