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Персони

Разрывается сердце: Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя

4 мая 2022, 17:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Елтон Джон
Источник: Depositphotos

Британский певец Элтон Джон напомнил всему миру о необходимости гуманитарного коридора к Мариуполю. Об этом легендарный музыкант сообщил в Twttier. 

— Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают свои дома и оставляют близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и у меня сердце разрывается от того, что доступ туда по-прежнему ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней, — заявил Элтон Джон.

Многие дни жители Мариуполя не имеют возможности эвакуироваться в безопасную зону — ситуация в этом месте критическая. Музыкант призывает общество к действиям — это поможет спасти огромное количество жизней мирных людей.

Элтон Джон бывал в Мариуполе более 10 лет назад, когда хотел усыновить 14-месячного ВИЧ-инфицированного украинского мальчика. Однако тогда ему в этом помешали законы.

Музыкант известен также как общественный деятель — он активно борется против эпидемии СПИДа. В 1992 году он основал ради этого собственный фонд, который за все это время сумел собрать более $375 млн.

Сейчас Элтон Джон также активно поддерживает Украину — он принимал участие во флешмобе Stand Up for Ukraine. Певец создал ролик со страшными кадрами войны — таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме мировых лидеров, и призвать их к действию.

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Теги
Війна в Україні, Елтон Джон, Мариуполь
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