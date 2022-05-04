Британский певец Элтон Джон напомнил всему миру о необходимости гуманитарного коридора к Мариуполю. Об этом легендарный музыкант сообщил в Twttier.

Over 245k Ukrainians are living with HIV, many are fleeing their homes & leaving loved ones but disastrously, not all Ukrainians are within reach. I’ve been to Mariupol & I’m heartbroken to see that access is still limited. A full humanitarian corridor is essential to save lives. — Elton John (@eltonofficial) May 2, 2022

— Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают свои дома и оставляют близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и у меня сердце разрывается от того, что доступ туда по-прежнему ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней, — заявил Элтон Джон.

Многие дни жители Мариуполя не имеют возможности эвакуироваться в безопасную зону — ситуация в этом месте критическая. Музыкант призывает общество к действиям — это поможет спасти огромное количество жизней мирных людей.

Элтон Джон бывал в Мариуполе более 10 лет назад, когда хотел усыновить 14-месячного ВИЧ-инфицированного украинского мальчика. Однако тогда ему в этом помешали законы.

Музыкант известен также как общественный деятель — он активно борется против эпидемии СПИДа. В 1992 году он основал ради этого собственный фонд, который за все это время сумел собрать более $375 млн.

Сейчас Элтон Джон также активно поддерживает Украину — он принимал участие во флешмобе Stand Up for Ukraine. Певец создал ролик со страшными кадрами войны — таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме мировых лидеров, и призвать их к действию.