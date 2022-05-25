Телеведущий Никита Добрынин сказал, когда россияне осознают, что на самом деле происходит между нашими государствами и смогут ли они вообще это сделать.

Добрынин считает, ближайшие 5-10 лет граждане РФ ничего не поймут. Также он сказал, что и рассчитывать на это особо не стоит, но если такое и произойдет — хорошо.

— Рассчитывать на раскаяние не стоит, а даже если оно произойдет, то нужно проанализировать, насколько оно искреннее и для чего происходит. Мы очень многое сейчас переживаем, и трудно потом будет сказать: Да-да, мы понимаем. Спасибо за прощение. Нам во многом предстоит разобраться после победы. Пусть они приготовят прощения, но думать мы будем, в первую очередь, как выгнать оккупантов из нашей земли и построить страну, — подчеркнул Добрынин.

Сейчас смотрят

Ведущий добавил, что принимать прощение сейчас — мы не готовы, поскольку он не понимает, что говорить матерям и детям воинов, которые погибли на войне.

— Прощения таким людям просто нет. Как человеку верующему хочется сказать, что должно быть какое-нибудь прощение, но в моем сердце сейчас этого нет, — подытожил ведущий.

Также Добрынин рассказал о возвращении в Киев с Западной Украины. Телеведущий отметил, что дома и стены греют. Более того, они с женой, блогером Дашей Квитковой хотят, чтобы их сын Лев сделал первые шаги дома.

Полное интервью Никиты Добрынина — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Никита Добрынин