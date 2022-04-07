Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о попытках достучаться к звездам российского шоу-бизнеса во время полномасштабной войны в Украине.

В эфире общенационального марафона Маша призналась, что количество показов ее видеообращений достигает 60-80 млн за семь дней. Это свидетельствует о том, что россияне смотрят ее ролики, однако не реагируют из-за запугиваний со стороны властей РФ.

– Они все достаточно запуганы, они боятся. Они меня цитируют, ужасно перемонтируют, полощут в своих проклятых выпусках. Меня официально назвали врагом русского народа. Называют националисткой и пропагандисткой, хотя я и обращаюсь на русском языке. Это уже бред. Они еще и сами себе противоречат, то есть все мои обращения совершенно точно они смотрят.

По словам Ефросининой, российские звезды запугивают тюрьмой и смертью родных.

– В случае с российским шоу-бизнесом, это бомба замедленного действия, их разорвет. У меня есть приватные сообщения от тех звезд, которые уехали и молчат. Я не смогу назвать их имена, это очень известные люди. Их запугали тем, что если они хотя бы рот откроют – не выживут их семьи, а их посадят в тюрьму. Вчера мне один известный артист сказал: У вас жизнь останавливалась, Маша, а у нас закончилось. Я думаю, что это красноречиво. Хотя вынуждена признать, что таких сообщений немного, единицы, – добавила телеведущая.

Маша добавила, что война полностью стерла социальное деление, а расплата за молчание будет жестокой.

– Сейчас нет звезд, сейчас есть люди войны. Вот у меня есть канал трансляции, который смотрят. Наши военные не спят, не едят, и уже столько дней нас защищают. Каждый из нас борется, а они понимают язык давления, репрессий, запугиваний. Только язык этого страха, что с тобой что-то сделают. Поэтому эти фразы: Я аполитичная, нет войне – это все фигня, и это уже не работает. Те, кто пишут мне тихонько, понимают, что расплата будет жестокой. А эти все петухи – просто начнут жрать самих себя, – сказала Ефросинина.