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Размахивал флагом и отказался от песни об СССР: Пол Маккартни поддержал Украину

26 июня 2022, 12:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Размахивал флагом и отказался от песни об СССР: Пол Маккартни поддержал Украину
Источник: Depositphotos

Британский музыкант и один из основателей The Beatles Пол Маккартни поддержал Украину во время крупнейшего музыкального фестиваля Великобритании Гластонбери. Певец отказался исполнять песню Back in the U.S.S.R, которая переводится как Назад в СССР.

Сам концерт длился почти 3 часа — зрители также оценили поддержку звезды — со сцены он размахивал флагом Украины, чем заслужил бурные овации публики.

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Маккартни не только отказался от исполнения песни Back in the U.S.S.R, но и исключил ее из всех своих концертных программ.

— Было бы извращением петь веселую рок-н-рольную песню о России. Пол не мог бы с чистой совестью ее совершать, когда Россия совершила так много преступлений в Украине. Эта песня пользуется огромной популярностью у публики, но учитывая ужасы, разворачивающиеся в Украине, Полу было просто принять это решение, — сообщает источник Daily Mail.

Гластонбери — один из самых крупных музікальных фестивалях в Великобритании. Учитывая дружеские отношения между нашими странами, президент Украины Владимир Зеленский призвал участников мероприятия рассказать миру о войне. Глава государства отметил, что украинцы также хотели бы наслаждаться свободой и летом, однако Россия украла наш мир и спокойствие.

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Источник
Daily Mail
Теги
Війна в Україні Пол Маккартни
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