Американський співак Джо Джонас подав заяву про припинення справи про розлучення з акторкою Софі Тернер. Пара не планує бути разом, але домовилася регулювати свій розрив у приватному порядку.

Таке рішення подружжя ухвалило після того, як протягом чотирьох днів відвідувало медіацію та дійшло тимчасової згоди щодо опіки над дітьми.

У судових документах ідеться про те, що музикант і зірка серіалу Гра престолів досягли різноманітних домовленостей та планують полюбовне вирішення всіх питань.

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Нагадаємо, раніше Джо Джонас і Софія Тернер розділили опіку над дітьми. Кожен з батьків по черзі по два тижні проводитиме час із доньками.