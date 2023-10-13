Американский певец Джо Джонас подал заявление о прекращении дела о разводе с актрисой Софи Тернер. Пара не планирует быть вместе, но договорилась регулировать свой разрыв в частном порядке.

Такое решение супруги приняли после того, как в течение четырех дней посещали медиацию и пришли к временному соглашению относительно опеки над детьми.

В судебных документах говорится, что музыкант и звезда сериала Игра престолов достигли различных договоренностей и стремятся к полюбовному решению всех вопросов.

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Напомним, ранее Джо Джонас и София Тернер разделили опеку над детьми. Каждый из родителей будет поочередно по две недели проводить время с дочерьми.