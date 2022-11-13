Учасник гурту Cloudless Юрій Каналош, відомий під псевдонімом Lue Bason, поділився емоційним відео, в якому заявив, що відмовляється від участі в Нацвідборі на Євробачення 2023.

Каже, подався на Нацвідбір втретє, проте цього року – це було імпульсивне рішення. Додає, йому дуже не сподобався вайб онлайн відбору, оскільки він відчув себе хлопчиком з села, якому надають послугу і дають шанс.

– Суспільне, коли ви зрозумієте, що учасники вам надають послугу? Ви не платите за їхні пісні. Навіть деякі учасники самі платять за свої номери на Нацвідборі. А ви ставите себе на п’єдестал. Таке ставлення мені не сподобалося, – наголосив Lue Bason.

Також він зізнався, що попросив організаторів Нацвідбору одразу сказати йому, чи пройшов він у фінал, оскільки потрібен час, щоб підготуватися. Але ті досі не дали відповіді, незважаючи на те, що, за словами Юрія, деякі учасники вердикт знають.

Зараз дивляться

– Мене дуже дратує. Скажу чесно. Я знаю, що деякі учасники вже знають результат… Просто це неповага… Окей, навіть якщо не пройшов, ну чому б не сказати, щоб я міг закрити для себе ці двері, – каже музикант.

Обурений він і журі, яке було минулого року на Нацвідборі. Наприклад, Джамала весь його виступ говорила з іншим членом журі і сиділа в телефоні. Після чого поставила низький бал.

– Протягом нашого виступу Джамала говорила з Лодигіним, практично весь виступ, або сиділа в телефоні. Це видно на відео. Ти мені ставиш найнижчий бал і ти навіть не дивилася мій виступ. Це просто нахабство і свинство. Якщо я тобі не подобаюся як людина і ти мене судиш з цього, тоді ти в журі не можеш сидіти, – зазначив Lue Bason.

Не сподобалося йому і суддівство Тіни Кароль. У підсумку – артист відмовляється від участі в Нацвідборі на Євробачення 2023.

– Я розумію, що відбір цього року не буде іншим. Різниця буде тільки в тому, що вони, можливо, не спаляться, як в минулому році. Ви всі бачили, що було минулого року. Що це була пряма фальсифікація голосів. Я не знаю, який результат нинішнього Нацвідбору. Я потрапив у шорт-лист чи ні, бо мені ніхто нічого не сказав. Я не хочу більше брати участь. Я розумію, що я не хочу, – наголосив співак.