Участник группы Cloudless Юрий Каналош, известный под псевдонимом Lue Bason, поделился эмоциональным видео, в котором заявил, что отказывается от участия в Нацотборе на Евровидение 2023.

Говорит, подался на Нацотбор в третий раз, однако в этом году — это было импульсивное решение. Добавляет, ему очень не понравился вайб онлайн отбора, поскольку он почувствовал себя мальчиком из села, которому оказывают услугу и дают шанс.

— Суспільне, когда вы поймете, что участники вам оказывают услугу? Вы не платите за их песни. Даже некоторые участники сами платят за свои номера на Нацотборе. А вы ставите себя на пьедестал. Такое отношение мне не понравилось, — подчеркнул Lue Bason.

Также он признался, что попросил организаторов Нацотбора сразу сказать ему, прошел ли он в финал, поскольку нужно время, чтобы подготовится. Но те до сих пор не дали ответа, несмотря на то, что, по словам Юрия, некоторые участники вердикт знают.

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— Меня очень бесит. Скажу честно. Я знаю, что некоторые участники уже знают результат… Просто это неуважение… Окей, даже если не прошел, ну почему бы не сказать, чтобы я мог закрыть для себя эту дверь, — говорит музыкант.

Возмущен он и жюри, которое было в прошлом году на Нацотборе. Например, Джамала все его выступление говорила с другим членом жюри и сидела в телефоне. После чего поставила низкий бал.

— В течение нашего выступления Джамала говорила с Лодыгиным, практически все выступление, или сидела в телефоне. Это видно на видео. Ты мне ставишь самый низкий балл и ты даже не смотрела мое выступление. Это просто наглость и свинство. Если я тебе не нравлюсь как человек и ты меня судишь по этому, тогда ты в жюри не можешь сидеть, — отметил Lue Bason.

Не понравилось ему и судейство Тины Кароль. В итоге — артист отказывается от участия в Нацотборе на Евровидение 2023.

— Я понимаю, что отбор в этом году не будет иным. Разница будет только в том, что они, возможно, не спалятся, как в прошлом году. Вы все видели, что было в прошлом году. Что это была прямая фальсификация голосов. Я не знаю, какой результат нынешнего Нацотбора. Прошел ли я в шорт-лист или нет, потому что мне никто ничего не сказал. Я не хочу больше участвовать. Я понимаю, что я не хочу, — подчеркнул певец.