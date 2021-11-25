Влада Північної Кореї конфіскує чорні шкіряні плащі у жителів країни. На думку правоохоронних органів, носити такий одяг може лише глава держави та високопосадовці.

Шкіряні тренчі стали дуже популярними на території Північної Кореї ще 2019 року, коли глава КНДР з’явився в одному з них на телебаченні. Тоді плащі з натуральної шкіри імпортували з Китаю, і їх миттєво розкупили заможні люди, які могли собі їх дозволити. Згодом на ринку країни з’явилися тренчі зі штучної шкіри, які стали доступні кожному охочому.

Тепер поліція буквально патрулює вулиці та конфіскує такий одяг у тих, хто хоче наслідувати Кім Чен Ина. Як виявилося, справа не лише у главі держави.

– Під час останнього військового параду високопосадовці також були присутні на заході у шкіряних куртках, – заявив інформатор із КНДР.

За його словами, такий тренч став символом впливу.

Поліція конфіскує підробки навіть у продавців, а мешканці країни незадоволені таким рішенням.

Жителі Північної Кореї вважають, що вони купили куртки на свої гроші та зараз немає підстав їх забирати, повідомляє RFA.

Нагадаємо, що в КНДР існують інші закони, які можуть здатися несправедливими. Наприклад, мешканця країни засудили до страти за контрабанду популярним серіалом від Netflix — Гра в кальмара. Він повернувся з Китаю з флешкою, до якої було записано цей серіал.