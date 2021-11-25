Власти Северной Кореи конфискуют черные кожаные плащи у жителей страны. По мнению правоохранительных органов, носить такую одежду может только глава государства и высокопоставленные чиновники.

Кожаные тренчи стали очень популярными на территории Северной Кореи еще в 2019 году, когда глава КНДР появился в одном из них на телевидении. В то время плащи из натуральной кожи импортировали из Китая, и их моментально раскупили богатые люди, которые могли себе их позволить. Со временем на рынке страны появились тренчи из искусственной кожи, которые стали доступны каждому желающему.

Теперь полиция буквально патрулирует улицы и конфискует такую одежду у тех, кто хочет подражать Ким Чен Ыну. Как оказалось, дело не только в главе государства.

— Во время последнего военного парада высокопоставленные чиновники также присутствовали на мероприятии в кожаных куртках, — заявил информатор из КНДР.

По его словам, такой тренч стал символом влиятельности.

Полиция конфискует подделки даже у продавцов, а жители страны недовольны таким решение.

Жители Северной Кореи считают, что они купили куртки на свои деньги и нет причин их забирать, сообщает RFA.

Напомним, что в КНДР существуют и другие законы, которые могут показаться несправедливыми. К примеру, жителя страны приговорили к смертной казни за контрабанду популярным сериалом от Netflix — Игра в кальмара. Он вернулся из Китая с флешкой, в которую был записан этот сериал.