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Розбите серце: Ротару відреагувала на атаку дронів-камікадзе у Києві

17 Жовтня 2022, 13:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Розбите серце: Ротару відреагувала на атаку дронів-камікадзе у Києві
Джерело: Софія Ротару

Уранці 17 жовтня російська армія атакувала Київ іранськими дронами. Один із ударів припав по житловій багатоповерхівці, на що відреагувала національна легенда України Софія Ротару.

У своєму Instagram співачка оприлюднила фото зруйнованого будинку, на руїнах якого працюють рятувальники в пошуку людей.

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– Kyiv 17.10.2022, – лаконічно написала Ротару, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Варто зазначити, що така реакція в стилі української артистки. Саме так вона реагує на всі масштабні обстріли міст України російською армією.

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Наприклад, 10 жовтня, коли був масштабний ракетний обстріл України, Ротару також оприлюднила фото, на яких показано наслідки прильоту ракет.

Незважаючи на те, що артистка у такі моменти не багатослівна, вона переживає за рідну країну та людей. Також відомо, що Ротару відмовилася виступати у Росії.

За словами її колишнього директора Сергія Лаврова, співачка не погоджується виступати на корпоративах та приватних вечірках за жодні гроші.

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