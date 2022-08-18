Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по гуртожитку на Салтівці

Співачка Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по гуртожитку в Салтівському районі Харкова.

В Instagram-stories національна легенда України оприлюднила картинку, де написано Saltivka 17.08.22. Букви та цифри на ілюстрації доповнює клуб диму червоного кольору, який також символізує кров.

Внизу Ротару додала емодзі у вигляді розбитого серця.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що Ротару лише так реагує на якісь трагічні події у країні, які відбуваються через російських окупантів. Артистка завжди публікує ілюстрації, щоб висловити свій біль.

Так, Софія Ротару відреагувала на теракт РФ в Оленівці. Тоді співачка оприлюднила картинку, на якій люди йдуть у бік поля, стаючи червоним маком.

Нагадаємо, що обстріл багатоповерхівки в Салтівському районі Харкова стався о 21.15 17 серпня. Є загиблі та поранені.