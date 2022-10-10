Національна легенда України Софія Ротару відреагувала на масштабний ракетний обстріл Києва 10 жовтня.

Артистка оприлюднила серію фото в Instagram-stories, на яких показані наслідки прильоту ракет. На знімках можна побачити палаючі авто в центрі столиці, пошкоджений бізнес-центр 101 Tower і воронку на місці дитячого майданчика.

– Kyiv. 10.10.22, – написала під кадрами Ротару.

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Також на деяких фото виконавиця залишила емодзі у вигляді розбитого серця.

10 жовтня Росія обстріляла міста України. Повітряна тривога практично по всій країні звучала п’ять годин.

Детальну карту влучень ворожих ракет – дивіться на Фактах ICTV.