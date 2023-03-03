Концерти Вєрки Сердючки переносяться на 2 місяці. Усе через важкий ларингіт у Андрія Данилка, який грає легендарну українську жінку на сцені.

Так, найближчий концерт Вєрки Сердючки мав відбутися 19 березня в Таллінні в рамках туру Європою. Однак, тепер його перенесено на 19 травня – він відбудеться рівно на два місяці пізніше.

Помічники артиста розповіли, що стало причиною такого рішення.

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– В Андрія Данилка на тлі ларингіту, стався крововилив у голосову зв’язку. Це небезпечний стан, що потребує серйозного лікування і повного голосового спокою протягом декількох тижнів, – заявили асистенти музиканта.

Так, організатори концерту вже відреагували на термінове лікування музиканта і вибачилися перед фанатами, підтвердивши, що в артиста гострий ларингіт.

– Організатор приносить свої вибачення за можливі незручності, викликані перенесенням, і просить зберегти квитки – обмінювати їх не потрібно, – заявили керівники запланованого заходу.

Нагадаємо, що в середині лютого концерт Сердючки мало не зірвався. Вихід на сцену музиканта міг не відбутися через ларингіт, температуру і втрату голосу. На щастя, тоді все обійшлося, але тепер музиканту доведеться лікуватися ґрунтовно.