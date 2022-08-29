Кинооператора Сергея Колбинева хотят исключить из членов Национального союза кинематографистов Украины. Все из-за скандального фильма Кроткая одесского режиссера Натальи Князевой.

Лента внесена в программу Московского международного кинофестиваля в номинацию Российский след. О фильме высказалось Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины.

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— Будто гром среди ясного неба прозвучало рутинное сообщение русской прессы о том, что в так называемом международном кинофестивале в Москве, да еще и под руководством печально известного негодяя Никиты Михалкова, да еще и в специальной программе Российский след принимает участие фильм Кроткая, созданный в каком-то неизвестном частном заведении несколькими жителями Одессы, — написали в Одесском филиала НСКУ.

Также они добавили, что одним из тех, чья фамилия трижды упоминается в титрах этой ленты (соавтор, оператор и актер-исполнитель) — оказался Сергей Колбинев, входящий в состав членов Национального союза кинематографистов Украины.

— Одесские кинематографисты, чья славная история и чьи лучшие экранные произведения давно и заслуженно вошли в сокровищницу национального и зарубежного киноискусства – глубоко возмущены предательским поведением Сергея Колбинева и категорически настаивают на невозможности находиться с ним, как минимум, в одной творческой среде, — добавили в Одесском филиале НСКУ.

Стоит отметить, что среди актеров также супруга заместителя мэра Одессы Виктория Вугельман и их сын Давид Вугельман.

Лента Кроткая — экранизация повести российского писателя Федора Достоевского.