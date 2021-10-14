Служба безопасности Украины запретила российской певице Пелагее въезд в Украину. Причиной стало несанкционированное посещение оккупированного Крыма.

— На сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П.С., — сообщили в СБУ.

Известно, что Пелагея была в оккупированном Крыму неоднократно. В августе 2021 году она выступала с сольным концертом в Севастополе, а также сидела в жюри фестиваля КВН Летний кубок чемпионов 2021.

А в 2018 году Пелагея участвовала в концерте по случаю официального открытия Крымского моста.

Пелагея родом из Новосибирска. Она стала известной благодаря уникальной манере исполнения народных песен и романсов в стиле фолк-рок.

Несколько сезонов Палагея была наставницей в российском вокальном шоу Голос. С 2015 года она является членом жюри КВН.

Недавно Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

Документ должен рассмотреть действующий президент Украины Владимир Зеленский, поскольку петиция уже набрала 25 тыс. подписей.

В петиции предлагается запретить гастроли российским артистам до полного возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами Украины.