Відомий український артист POSITIFF (Олексій Завгородній) презентував сингл Ничего личного, в якому звернувся до росіян, щоб донести до них ставлення українців до “руского міра”. Саме тому трек записано російською мовою.

Зі свого боку, POSITIFF зазначив, що це остання пісня в його репертуарі російською.

– Немає ніякого миру – росіяни принесли руйнування й біль на мою землю. Вони розпалюють полум’я світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах та селах, не буде романів, віршів та пісень. Разом із тисячами наших дітей, матерів, батьків — вони спалені в полум’ї від російських бомб і ракет, – заявив виконавець.

Режисером кліпу виступив Марк Тельпіс. Він зазначив, що одразу бачив кліп у чорно-білих кольорах, щоб показати весь біль та ненависть за скоєні злочини.

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– Частину кліпу ми знімали в Бучі та Ірпені. Мені складно передати словами те, що ти відчуваєш, коли там перебуваєш, коли розумієш, що там жили люди, які тепер залишилися без своїх будинків. Проте, думаю, нам з Льошею вдалося висловити емоції, які накопичилися у всіх українців за час війни, у відео на трек, – додав режисер Марк Тельпіс.

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика (щодо почуттів до росіян інакше ніяк).

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