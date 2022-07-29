Відомий український артист POSITIFF (Олексій Завгородній) презентував сингл Ничего личного, в якому звернувся до росіян, щоб донести до них ставлення українців до “руского міра”. Саме тому трек записано російською мовою.
Зі свого боку, POSITIFF зазначив, що це остання пісня в його репертуарі російською.
– Немає ніякого миру – росіяни принесли руйнування й біль на мою землю. Вони розпалюють полум’я світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах та селах, не буде романів, віршів та пісень. Разом із тисячами наших дітей, матерів, батьків — вони спалені в полум’ї від російських бомб і ракет, – заявив виконавець.
Режисером кліпу виступив Марк Тельпіс. Він зазначив, що одразу бачив кліп у чорно-білих кольорах, щоб показати весь біль та ненависть за скоєні злочини.
– Частину кліпу ми знімали в Бучі та Ірпені. Мені складно передати словами те, що ти відчуваєш, коли там перебуваєш, коли розумієш, що там жили люди, які тепер залишилися без своїх будинків. Проте, думаю, нам з Льошею вдалося висловити емоції, які накопичилися у всіх українців за час війни, у відео на трек, – додав режисер Марк Тельпіс.
Обережно! У відео присутня нецензурна лексика (щодо почуттів до росіян інакше ніяк).
Що пишуть користувачі:
- Мурашки шкірою та сльози в очах. Якщо хоч одному росіянину стане соромно, вже перемога.
- Українська творчість просто бомба! З вами Казахстан.
- Просто крик душі, зараз ці думки в головах усіх українців. Нічого, все буде добре.
- З пісні слів не викинеш. Все правда, дякую за пісню.
- Аж мурашки шкірою пішли.
- Злість у нашій крові, і вона обов’язково вийде назовні, перемога буде за нами!
- Ніколи не думала, що почую щось подібне. Ця пісня така… мабуть, слова зайві. Ваш трек надовго залишиться у моєму плейлисті.