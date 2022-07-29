Известный украинский артист POSITIFF (Алексей Завгородний) представил сингл Ничего личного, в котором обратился к россиянам, чтобы донести до них отношение украинцев к “русскому миру”. Именно поэтому трек записан на русском языке.

POSITIFF отметил, что это последняя песня в его репертуаре на русском.

— Нет никакого мира – россияне принесли разрушение и боль на мою землю. Они разжигают пламя мировой войны. Поэтому больше не будет российских названий улиц в украинских городах и селах, не будет романов, стихов и песен. Вместе с тысячами наших детей, матерей, отцов они сожжены в пламени от российских бомб и ракет, — заявил исполнитель.

Режиссером клипа выступил Марк Тельпис. Он отметил, что сразу видел клип в черно-белых цветах, чтобы показать всю боль и ненависть за совершенные преступления.

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— Часть клипа мы снимали в Буче и в Ирпене. Мне сложно передать словами то, что ты чувствуешь, когда находишься, когда понимаешь, что там жили люди, которые теперь остались без своих домов. Однако, думаю, нам с Лешей удалось выразить эмоции, которые накопились у всех украинцев во время войны, в видео на трек, — добавил режиссер Марк Тельпис.

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика (относительно чувств к россиянам иначе никак).

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