Семья Хадид получает смертельные угрозы из-за поддержки Палестины. Им пришлось принять меры, сообщают инсайдеры.

Приближенные к семье собеседники отметили, что каждый из Хадидов получает зловещие сообщения, которые заставляют их волноваться за собственную жизнь. Речь идет о сестрах-супермоделях Джиджи и Белле, их брате Анваре, у которого были отношения с Дуа Липой, и родителях Мохаммеде и Иоланде. Эти угрозы поступают различными путями, в том числе на электронную почту, в социальные сети и на их мобильные.

В течение недели номера телефонов нескольких членов семьи появились в интернете. От неизвестных Хадидам приходили жуткие сообщения, содержащие графическое описание казни, которую обещали анонимы.

Чтобы избежать постоянных угроз, Хадидам пришлось срочно сменить номера телефонов. Инсайдеры сообщили, что глава семьи Мохаммед рассматривает возможность обращения в ФБР.

Напомним, супермодель Джиджи Хадид некоторое время после атаки ХАМАСа по Израилю хранила молчание. Наконец она опубликовала пост, в котором выразила свою неизменную поддержку Палестине. В то же время супермодель обратилась к своим друзьям-евреям, чтобы они поняли ее позицию.

Это обращение казалось взвешенным, но потом супермодель распространила в сториз картинку, в которой осуждалось израильское правительство, что вызвало волну критики.

The official government account of the state of Israel calls out Gigi Hadid for sharing post about condemning the Israeli government:

“Have you been sleeping the past week? Or are you just fine turning a blind eye to Jewish babies being butchered in their homes? Your silence has… pic.twitter.com/tEELtcIbHK

— Pop Base (@PopBase) October 16, 2023