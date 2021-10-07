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Робота накрилась мідним тазом: солістка Go-A засвітила фігуру на пляжі Італії

7 Жовтня 2021, 15:19 Каріна Зуєва
Катерина Павленко
Джерело: Катерина Павленко

Солістка гурту Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 Катерина Павленко поділилася відвертим фото з відпочинку.

Дівчина поїхала на відпочинок до Італії, звідки опублікувала знімок, зроблений в Fiordo Di Furore. У кадрі Катерина постала в роздільному чорному купальнику, перебуваючи по пояс у Тірренському морі.

– Час відчути щось особливе, – написала вона під публікацією.

Варто зазначити, що в Instagram Павленко такі кадри можна побачити не часто, дівчина зазвичай не оголюється для фото, тому цей знімок викликав ажіотаж серед підписників.

  • Неймовірно просто.
  • Ох, Катю.
  • Вау! Красуня!
  • Якщо мене запитають, що таке ідеал, я просто покажу це фото.
  • Нічого собі, яка ти красива.
  • Мої очі зловили кайф.
  • Така гармонія на фото.
  • Скільки краси в одному фото.
  • Чекаємо вибух із боку ЗМІ.
  • Як можна бути такою гарною? – Пишуть шанувальники в коментарях.

Також в Instagram-stories Катерина опублікувала відео, на якому показала, як заходить до моря. У коментарях дівчина сказала, що температура води наразі становить 17 градусів тепла.

Раніше в одному з інтерв’ю Катерина Павленко розповіла про гонорар Go-A після Євробачення 2021. Також вона повідала, чи надходили їй пропозиції піти в політику після участі в музичному конкурсі.

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Go-A
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