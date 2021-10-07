Солістка гурту Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 Катерина Павленко поділилася відвертим фото з відпочинку.

Дівчина поїхала на відпочинок до Італії, звідки опублікувала знімок, зроблений в Fiordo Di Furore. У кадрі Катерина постала в роздільному чорному купальнику, перебуваючи по пояс у Тірренському морі.

– Час відчути щось особливе, – написала вона під публікацією.

Варто зазначити, що в Instagram Павленко такі кадри можна побачити не часто, дівчина зазвичай не оголюється для фото, тому цей знімок викликав ажіотаж серед підписників.

Неймовірно просто.

Ох, Катю.

Вау! Красуня!

Якщо мене запитають, що таке ідеал, я просто покажу це фото.

Нічого собі, яка ти красива.

Мої очі зловили кайф.

Така гармонія на фото.

Скільки краси в одному фото.

Чекаємо вибух із боку ЗМІ.

Як можна бути такою гарною? – Пишуть шанувальники в коментарях.

Також в Instagram-stories Катерина опублікувала відео, на якому показала, як заходить до моря. У коментарях дівчина сказала, що температура води наразі становить 17 градусів тепла.

Раніше в одному з інтерв’ю Катерина Павленко розповіла про гонорар Go-A після Євробачення 2021. Також вона повідала, чи надходили їй пропозиції піти в політику після участі в музичному конкурсі.