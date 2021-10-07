Солістка гурту Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 Катерина Павленко поділилася відвертим фото з відпочинку.
Дівчина поїхала на відпочинок до Італії, звідки опублікувала знімок, зроблений в Fiordo Di Furore. У кадрі Катерина постала в роздільному чорному купальнику, перебуваючи по пояс у Тірренському морі.
– Час відчути щось особливе, – написала вона під публікацією.
Варто зазначити, що в Instagram Павленко такі кадри можна побачити не часто, дівчина зазвичай не оголюється для фото, тому цей знімок викликав ажіотаж серед підписників.
- Неймовірно просто.
- Ох, Катю.
- Вау! Красуня!
- Якщо мене запитають, що таке ідеал, я просто покажу це фото.
- Нічого собі, яка ти красива.
- Мої очі зловили кайф.
- Така гармонія на фото.
- Скільки краси в одному фото.
- Чекаємо вибух із боку ЗМІ.
- Як можна бути такою гарною? – Пишуть шанувальники в коментарях.
Також в Instagram-stories Катерина опублікувала відео, на якому показала, як заходить до моря. У коментарях дівчина сказала, що температура води наразі становить 17 градусів тепла.
Раніше в одному з інтерв’ю Катерина Павленко розповіла про гонорар Go-A після Євробачення 2021. Також вона повідала, чи надходили їй пропозиції піти в політику після участі в музичному конкурсі.