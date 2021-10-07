Солистка группы Go-A, которая представляла Украину на Евровидении 2021 Екатерина Павленко поделилась откровенным фото с отдыха.

Девушка отправилась на отдых в Италию, откуда опубликовала снимок, сделанный в Fiordo Di Furore. В кадре Екатерина предстала в раздельном черном купальнике, находясь по пояс в Тирренском море.

— Время почувствовать что-то особенное, — написала она под публикацией.

Стоит отметить, что в Instagram Павленко такие кадры можно увидеть не часто, девушка предпочитает не оголяться для фото, поэтому этот снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков.

Невероятно просто.

Ох, Катя.

Вау! Красотка!

Если меня спросят, что такое идеал, я просто покажу это фото.

Ничего себе, какая ты красивая.

Мои глаза словили кайф.

Такая гармония на фото.

Сколько красоты в одном фото.

Ждем взрыв со стороны СМИ.

Как можно быть такой красивой? — Пишут поклонники в комментариях.

Также в Instagram-stories Екатерина опубликовала видео, на котором показала, как заходит в море. В комментариях девушка сказала, что температура воды сейчас 17 градусов тепла.

Ранее в одном из интервью Екатерина Павленко рассказала о гонораре Go-A после Евровидения 2021. Также она поведала, предлагали ли ей после участия в музыкальном конкурсе пойти в политику.