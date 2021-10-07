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Работа накрылась медным тазом: солистка Go-A засветила фигуру на пляже Италии

7 октября 2021, 15:19 Каріна Зуєва
Катерина Павленко
Источник: Катерина Павленко

Солистка группы Go-A, которая представляла Украину на Евровидении 2021 Екатерина Павленко поделилась откровенным фото с отдыха.

Девушка отправилась на отдых в Италию, откуда опубликовала снимок, сделанный в Fiordo Di Furore. В кадре Екатерина предстала в раздельном черном купальнике, находясь по пояс в Тирренском море.

— Время почувствовать что-то особенное, — написала она под публикацией.

Стоит отметить, что в Instagram Павленко такие кадры можно увидеть не часто, девушка предпочитает не оголяться для фото, поэтому этот снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков.

  • Невероятно просто.
  • Ох, Катя.
  • Вау! Красотка!
  • Если меня спросят, что такое идеал, я просто покажу это фото.
  • Ничего себе, какая ты красивая.
  • Мои глаза словили кайф.
  • Такая гармония на фото.
  • Сколько красоты в одном фото.
  • Ждем взрыв со стороны СМИ.
  • Как можно быть такой красивой? — Пишут поклонники в комментариях.
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Также в Instagram-stories Екатерина опубликовала видео, на котором показала, как заходит в море. В комментариях девушка сказала, что температура воды сейчас 17 градусов тепла.

Ранее в одном из интервью Екатерина Павленко рассказала о гонораре Go-A после Евровидения 2021. Также она поведала, предлагали ли ей после участия в музыкальном конкурсе пойти в политику.

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