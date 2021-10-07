Солистка группы Go-A, которая представляла Украину на Евровидении 2021 Екатерина Павленко поделилась откровенным фото с отдыха.
Девушка отправилась на отдых в Италию, откуда опубликовала снимок, сделанный в Fiordo Di Furore. В кадре Екатерина предстала в раздельном черном купальнике, находясь по пояс в Тирренском море.
— Время почувствовать что-то особенное, — написала она под публикацией.
Стоит отметить, что в Instagram Павленко такие кадры можно увидеть не часто, девушка предпочитает не оголяться для фото, поэтому этот снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков.
- Невероятно просто.
- Ох, Катя.
- Вау! Красотка!
- Если меня спросят, что такое идеал, я просто покажу это фото.
- Ничего себе, какая ты красивая.
- Мои глаза словили кайф.
- Такая гармония на фото.
- Сколько красоты в одном фото.
- Ждем взрыв со стороны СМИ.
- Как можно быть такой красивой? — Пишут поклонники в комментариях.
Также в Instagram-stories Екатерина опубликовала видео, на котором показала, как заходит в море. В комментариях девушка сказала, что температура воды сейчас 17 градусов тепла.
Ранее в одном из интервью Екатерина Павленко рассказала о гонораре Go-A после Евровидения 2021. Также она поведала, предлагали ли ей после участия в музыкальном конкурсе пойти в политику.