Катерина Павленко, співачка і фронтвумен гурту Go-A, що представляв Україну на Євробаченні 2021, розповіла, на скільки збільшився їхній гонорар після участі в музичному конкурсі та чи надходили їй пропозиції піти в політику.

Катерина підтвердила, що після національного відбору на Євробачення гонорар за виступ гурту Go-A зріс, а після участі в самому конкурсі він збільшився ще. Дівчина не назвала суми, за яку виступає музичний колектив, проте сказала, що за $5 тис. вони концерт не даватимуть.

– За $5 тис. ми не виступаємо, це дешево. Але суму я не скажу. Мені здається, що це не та інформація, яку потрібно озвучувати, – сказала Катерина.

Також артистка відповіла на питання, скільки разів після участі в Євробаченні їй пропонували піти в політику.

– У політику мені не пропонували і пропонувати не потрібно. Але були цікаві розмови з не менш цікавими людьми. Євробачення чудове тим, що дає можливість поспілкуватися з людьми з різних сфер. Часто тебе звуть на тусовки, ти туди йдеш, і там у тебе є можливість поспілкуватися з кимось, хто займається якимись певними процесами, – сказала Павленко.

Дівчина також розповіла, що з президентом України Володимиром Зеленським вона не бачилася після конкурсу і він їм не дзвонив.

– Можливо дзвонив, але я могла не взяти слухавку. Єдиний хто мені додзвонився – міністр культури, – сказала вона.

На Євробаченні 2021 Go-A представляв Україну з піснею Шум. Музичний колектив на міжнародному пісенному конкурсі набрав 364 бали і посів п’яте місце.

Конкурсна композиція підкорила не тільки різноманітні музичні платформи, а й людей з усього світу. Як у світі фанатіли під пісню Шум Go-A – дивіться на Фактах ICTV.