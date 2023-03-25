Різ Візерспун і Джим Тот подали на розлучення за два дні до 12-ї річниці весілля

Про це 47-річна кінозірка написала у своєму Instagram.

Акторка повідомила, що вони прийняли обдумане та важке рішення, та зазначила що з Джимом Тотом прожила багато чудових років.

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– Нашим найбільшим пріоритетом є наш син і вся наша сім’я, коли ми переходимо до наступного етапу. Ці питання ніколи не бувають легкими та дуже особистими. Ми щиро вдячні всім за повагу до приватного життя нашої родини в цей час. Різ і Джим, — йдеться у спільній заяві пари.

Різ Візерспун і Джим Тот одружилися 26 березня 2011 року. Вони виховують спільного сина — 10-річного Теннессі Джеймса.

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У актриси є двоє дітей від першого шлюбу з актором Раяном Філіпом: 23-річна донька Ава, 23 роки та 19-річний син Дікон.