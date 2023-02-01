Американський актор Ештон Кутчер розповів про болісне та скандальне розлучення з акторкою Демі Мур після восьми років шлюбу. Також він згадав, що вони мріяли про спільну дитину, однак у екскоханої трапився викидень.

За словами Ештона, ніщо так сильно не змушує тебе відчути себе невдахою, а розлучення це повний провал. Пише Esquire.

– Це означає, що ти не впорався із шлюбом. Принизливо та соромно, – каже актор.

Зазначає, намагався бути добрим вітчимом для трьох доньок Демі від Брюса Вілліса і не одружився б із жінкою з дітьми, якби не любив їх. Мур була старша за Кутчера на 16 років.

Зараз дивляться – Я люблю дітей. Я б не одружився з жінкою, яка мала трьох дітей, якби я їх не любив. Ідея завести ще одну дитину була неймовірною. З якоїсь причини мені довелося пережити цей досвід, – зазначив Ештон. Кутчер мріяв про свого спадкоємця, але Демі пережила викидень. Вторинна спроба завагітніти за допомогою ЕКЗ була безуспішною. – Втрата дитини, про яку ви думаєте, що вона у вас буде, дуже, дуже болюча. Кожен справляється з цим по-різному, – сказав він. Тоді у Мур почалися проблеми з алкоголем, актор, судячи з мемуарів Демі, які вийшли в 2019 році, зрадив їй. – Я, нарешті, дійшов до того, що преса дала спокій мені і Милі, моєму життю і моїй родині. А наступного дня побачив папараці в школі моїх дітей. Я не хочу ні в чому зізнаватися цьому світу, – підсумував він. Ештон Кутчер і Демі Мур одружилися в 2004 році, а в 2011 подали на розлучення, остаточно розлучившись у 2013. Зараз актор одружений з акторкою Мілою Куніс. Вони почали зустрічатися у 2012 році. У 2014 році у пари народилася донька Вайатт Ізабель, у 2016 – син Димитрій Портвуд Кутчер. Читайте також: Горда, що наполовину українка! Міла Куніс про реакцію доньки на війну

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