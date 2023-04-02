Американская актриса Риз Уизерспун официально разводится с мужем, агентом по поиску работы в сфере развлечений Джимом Тотом. Звезда фильма Переступить черту подала на развод все необходимые судебные документы, в которых указана причина — непримиримые разногласия в семье.

У пока что еще супругов есть совместно нажитое имущество, однако его раздел не станет проблемой. В документах Риз говорит, что они с Джимом подписали брачный договор в марте 2011 года, добавив, что соглашение действительно и обеспечивает адекватные и достаточные условия для их активов.

Актриса говорит, что она представит брачный контракт и постоянный план ухода за ребенком на утверждение судье. Как и во всех делах о разводе в округе Дэвидсон с участием ребенка, Риз и Джеймс теперь должны будут записаться на обязательный урок для родителей. У них есть 60 дней, чтобы представить суду справку об их прохождении.

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Напомним, ранее стало известно, что Риз Уизерспун и Джим Тот разводятся. Они приняли это решение за два дня до 12-ой годовщины свадьбы.

Экс-влюбленные поженились в 2011 году и воспитывают общего сына — 10-летнего Теннесси Джеймса.