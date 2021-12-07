Rihanna, Опра та інші: кого із жінок у шоу-бізнесі визнали найвпливовішими у світі

Впливовий журнал Forbes викотив щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу. У цей час їм довелося нелегко, оскільки вперше за 11 років довелося обирати головного лідера. Річ в тому, що останні 10 років перше місце посідала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У 2021 році рейтинг очолила Маккензі Скотт – колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Вона філантроп, письменниця та третя найбагатша жінка світу. Багатьох збентежив такий вибір.

Загалом у рейтингу превалюють жінки, які займаються бізнесом чи політикою.

Проте культурна сфера не залишилася за бортом. Так, інтерв’юер Опра Вінфрі розташувалася на 23 місці.

На 68 місці – співачка Rihanna. Можливо, не всі знають, вона не тільки музикою займається. Rihanna – однак із найбагатших жінок світу. Вона стала мільярдером завдяки успіху косметичної лінії Fenty Beauty. У неї також є 30% частка лінійки спідньої білизни Savage x Fenty.

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На 74 рядку розташувалася актриса та продюсер Різ Візерспун. Її акторська кар’єра не дозволила б потрапити до цього рейтингу, а от продюсерська – цілком. Різ Візерспун у 2012 році заснувала продюсерську компанію Pacific Standard. У 2016 році вона стала партнером Otter Media (підрозділ WarnerMedia AT&T), щоб запустити Hello Sunshine, в якому розповідається жіночі історії.

Зараз у неї є книжковий клуб, аудіопрограма з Audible, два подкасти, канал відео на запит з DirecTV, а також співпраця з Apple.

Також до рейтингу потрапили дві одних з найпопулярніших співачки світу – Тейлор Свіфт та Beyonce.

Також у списку є імена тих, хто керує компаніями, що створюють для нас культуру. Зокрема, йдеться про голову Universal Filmed Entertainment Group Донну Ленглі (56), керівника компанії Fox News Сьюзен Скот (61).