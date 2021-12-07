Рианна, Опра и другие: кого из женщин в шоу-бизнесе признали самыми влиятельными в мире

Влиятельный журнал Forbes выкатил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира. В этот им пришлось не легко, так как впервые за 11 лет пришлось выбирать главного лидера. Дело в том, что последние 10 лет первое место занимала канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2021 году рейтинг возглавила Маккензи Скотт – бывшая супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Она филантроп, писательница и третья самая богатая женщина мира. Многих смутил такой выбор.

В целом, в рейтинге превалируют женщины, которые занимаются бизнесом или политикой.

Однако и культурная сфера не осталась за бортом. Так, интервьюер Опра Уинфри расположилась на 23 месте.

На 68 месте — певица Рианна. Возможно не все знают, она не только музыкой занимается. Рианна — однако из самых богатых женщин мира. Она стала миллиардером благодаря успеху косметической линии Fenty Beauty. У нее также есть 30% доля в линии нижнего белья Savage x Fenty.

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На 74 строке расположилась актриса и продюсер Риз Уизерспун. Ее актерская карьера не позволила бы попасть в этот рейтинг, а вот продюсерская — вполне. Риз Уизерспун в 2012 году основала продюсерскую компанию Pacific Standard. В 2016 году она стала партнером Otter Media (подразделение WarnerMedia AT&T), чтобы запустить Hello Sunshine, в котором рассказывается о женских историях.

Сейчас у нее есть книжный клуб, аудиопрограмма с Audible, два подкаста, канал видео по запросу с DirecTV, а также сотрудничество с Apple.

Также в рейтинг попали две одних из самых популярных и признанных певицы мира — Тейлор Свифт и Бейонсе.

Также в списке есть и имена тех, кто руководит компаниями, которые создают для нас культуру. В частности, речь идет о главе Universal Filmed Entertainment Group Донне Ленгли (56), руководителе компании Fox News Сьюзен Скот (61).