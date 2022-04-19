Украинский ведущий Андрей Бедняков показал, как сейчас выглядит его родной город Мариуполь.

В Instagram шоумен показал видео, снятое жителями разрушенного оккупантами города. Очевидно, что ролик снимали из окна машины. На нем хорошо видно все последствия “русского мира”.

— Моего родного города уже нет. От него практически ничего не осталось. Не было, наверное, и часа, чтобы я не думал о Мариуполе. Я очень часто приезжал в город, и видел, как он менялся. Но больше всего менялись люди. В один из последних приездов мы с друзьями стояли ночью у драмтеатра и говорили о том, как изменились люди. Какая крутая молодежь, — поделился Андрей.

Бедняков отметил, что с 2014 года в Мариуполе появилось много патриотов, однако их пришли “спасать”, бросив “спасательный круг” на весь город.

— Бросили его на драмтеатр. Бросили на мою школу. Бросили на мой дом, где я жил. Бросили на дворец культуры, где я работал. Бросили на стадион, куда я приходил с родителями, — рассказал Андрей.

Ведущий подчеркнул, что несмотря ни на что, в Мариуполе остались украинские воины, которые отважно сражаются за город. Он выразил благодарность каждому из них, а также отметил, что о них знает весь мир.

— Я, как и миллионы украинцев, очень жду деблокаду. Помочь выехать людям и помочь нашим воинам. Потому что Мариуполь — это Украина, — подытожил Бедняков.

5 апреля мы писали, что родным Андрея Беднякова удалось эвакуироваться из Мариуполя. О семье в оккупированном Мариуполе телеведущий рассказал еще 12 марта. Его мама и сестра не выходили на связь до 22 марта.

Спустя время Бедняков сообщил печальное известие – его мама умерла. Ведущий поделился, что она болела, однако если бы не война, еще бы жила.

Фото: Андрей Бедняков