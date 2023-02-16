Співачка Ріанна разом із коханим, репером ASAP Rocky та їхнім сином з’явилася на обкладинці британського Vogue. Зірка лише раз показувала обличчя свого дев’ятимісячного спадкоємця, тепер, по всій видимості, вона більше не приховуватиме його.

Перед камерою фотографів Ріанна позувала в чорній сукні з розрізом до середини стегна, ASAP Rocky – в чорних брюках і жилетці на голе тіло. На руки він взяв їхнього сина.

На інших знімках співачка постала лише з сином, ім’я якого досі тримає в секреті.

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– Моя ідеальна дитина, – написала під фото Ріанна.

Нагадаємо, зовсім недавно артистка виступила на Супербоул 2023, після якого стало відомо, що Ріанна вагітна. Під час сімейної фотосесії для Vogue виконавиця вже була в очікуванні другого малюка.

Вперше вона стала мамою в травні 2022 року.