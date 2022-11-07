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Ріанна зізналася, чому приховує ім’я свого 5-місячного сина

7 Листопада 2022, 19:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ріанна зізналася, чому приховує ім’я свого 5-місячного сина
Джерело: Depositphotos

Відома співачка Ріанна розповіла, чому не розкриває ім’я свого 5-місячного сина. За словами артистки, це їхнє спільне рішення з репером A$AP Rocky.

– Насправді ми просто ще не дійшли до цього. Ми просто жили. Але я знаю, що є свобода, яка приходить, коли ти просто викладаєш щось, – заявила співачка.

Ріанна приховує свою дитину від громадськості. Зірка зізналася, що бачить у собі свою маму, Моніку Брейтуейт.

– Я помічаю за собою ті дрібниці, які дратували мене в мамі. Я буквально роблю ті самі вирази обличчя, кажу і прочищаю горло так само. Можливо, я цього за собою ніколи не помічала або це з’явилося після народження дитини, – додала артистка.

Зірка заявила, що вона рада повернутися до роботи після народження сина і вже у лютому виступить на Суперкубку.

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Нагадаємо, що Ріанна народила первістка в середині травня від A$AP Rocky. Чутки про те, що між музикантами роман, були ще з 2013 року, і лише минулого року артисти це підтвердили.

Навіть про вагітність зірка розповіла не відразу – про радісну звістку стало відомо лише 31 січня, коли з’явилися фото співачки з круглим животом.

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Джерело
PageSix
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Ріанна
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