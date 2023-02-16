Рианна снялась для Vogue вместе с ASAP Rocky и их сыном

Певица Рианна вместе с возлюбленным, рэпером ASAP Rocky и их сыном появилась на обложке британского Vogue. Звезда лишь раз показывала лицо своего девятимесячного наследника, теперь, по всей видимости, она больше не будет его скрывать.

Перед камерой фотографов Рианна позировала в черном платье с разрезом до середины бедра, ASAP Rocky — в черных брюках и жилетке на голое тело. На руки он взял их сына.

На других снимках певица предстала лишь с сыном, имя которого до сих пор держит в секрете.

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— Мой идеальный ребенок, — написала под фото Рианна.

Напомним, совсем недавно артистка выступила на Супербоул 2023, после которого стало известно, что Рианна беременна. Во время семейной фотосессии для Vogue исполнительница уже была в ожидании второго малыша.

Впервые она стала мамой в мае 2022 года.