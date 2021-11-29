Відомий кінорежисер та народний артист СРСР Володимир Наумов помер у віці 93 років у Москві. Про це заявили у Спілці кінематографістів Росії.

Про причини смерті не повідомляється.

Володимир Наумов народився 6 грудня 1927 року у Ленінграді. Бувши режисером, він співпрацював з Олександром Аловим, з яким зняв 11 картин.

За своє життя у нього було дві дружини — від першого шлюбу у Володимира залишився син і правнук, а від другого — донька і пасинок.

Серед його популярних робіт — Павло Корчагін, Мир тому, хто входить, Біг, Легенда про Тілу, Тегеран-43 та Берег.

Крім роботи в кіно, ставив вистави й тісно співпрацював з телебаченням. Протягом свого життя він встиг знятися у кількох ролях у кіно.

За свою режисерську кар’єру він отримав державну премію СРСР, ордени Пошани, Дружби народів та За заслуги перед Батьківщиною трьох ступенів. Лауреат премії Золотий орел, кінофестивалів у Москві та Венеції.