Російська акторка та зірка фільму Угрюм-ріка Валентина Іванова померла у віці 77 років.

Трагічну новину повідомили на сайті Театру імені Єрмолової, де артистка виступала з 1963 року.

– З важким серцем повідомляємо, що пішла з життя Валентина Миколаївна Іванова. Вона служила у Єрмоловському театрі з 1963 року, зігравши не один десяток ролей. Велика втрата. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та колегам артистки, – повідомили у театрі.

Причина смерті артистки поки що невідома. Валентина Іванова народилася 25 серпня 1944 року. Вона здобула популярність, зігравши Ніну у картині Ярополка Лапшина Угрюм-ріка.

Також Валентина брала участь у таких проектах: Завжди на марші, Місяць у селі, Андрій Колобов, Брехня на довгих ногах, Зелена кімната та Місячні води.

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Нещодавно стало відомо про смерть акторки Ніни Русланової. Зірка померла від Covid-19. 11 листопада її госпіталізували із пневмонією та порушенням серцевого ритму.

Ніна зіграла понад 160 ролей у таких відомих фільмах, як Собаче серце, Тіні зникають опівдні, Не стріляйте у білих лебедів, Афоня, Будьте моїм чоловіком.