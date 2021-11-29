Известный кинорежиссер и народный артист СССР Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет в Москве. Об этом заявили в Союзе кинематографистов России.

О причинах смерти не сообщается.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. Будучи режиссером, он сотрудничал с Александром Аловым, с которым снял 11 картин.

За свою жизнь у него было две жены — от первого брака Владимира него остался сын и правнук, а от второго дочь и приемный сын.

Среди его популярных работ — Павел Корчагин, Мир входящему, Бег, Легенда о Тиле, Тегеран-43 и Берег.

Помимо работы в кино ставил спектакли и тесно сотрудничал с телевидением. На протяжении своей жизни он успел сняться в нескольких ролях в кино.

За свою режиссерскую карьеру он получил государственную премию СССР, ордена Почета, Дружбы народов и За заслуги перед Отечеством трех степеней. Лауреат премии Золотой орел, кинофестивалей в Москве и Венеции.