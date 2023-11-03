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Режисер трилогії Володар перснів зняв кліп на “останню” пісню The Beatles

3 Листопада 2023, 22:32
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
кліп на останню пісню The Beatles

The Beatles випустили музичний кліп на пісню Now And Then – “останню” композицію гурту, реліз якої відбувся у четвер, 2 листопада.

Режисером музичного відео виступив лауреат кінопремії Оскар Пітер Джексон – режисер трилогії Володар перснів.

Кліп розпочинається із налаштування гітари та кадру з касетою, яку вставляють у магнітофон, коли барабанщик Рінго Старр займає своє місце за барабанами, а гітарист і співак Пол Маккартні налаштовує свій інструмент.

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У кліпі використовуються документальні кадри роботи над Now And Then, зняті в 1990-ті роки та у 2023 році, сучасні знімання Пола Маккартні та Рінго Старра та архівні кадри гурту, а також кадри “оживлених” молодих Джона Леннона та Джорджа Гаррісона.

Кліп на пісню The Beatles – Now And Then

Також у ролик увійшов десятисекундний фрагмент із учасниками The Beatles, який раніше не публікувався. Він був знятий у церкві міста Біркінгед у лютому 1962 року – за вісім місяців до виходу першого синглу гурту Love Me Do.

Режисер Пітер Джексон розповів, що він “дуже неохоче” створював супровідний кліп.

— Чесно кажучи, одна лише думка про відповідальність за створення кліпу, гідного останньої пісні The Beatles, яку вони коли-небудь випустять, викликала у мене цілу низку тривог, з якими я не міг впоратися. Моя любов до The Beatles, яка тривала все життя, зіткнулася зі страшним жахом від думки про те, що я можу всіх підвести, – сказав він.

Він додав, шо раніше ніколи не знімав музичні відео, тому не міг уявити, як він може це зробити для гурту, що розпався понад 50 років тому та з урахуванням того, що половини його учасників більше немає в живих.

2 листопада стало відомо, що відбувся реліз “останньої” пісні гурту The Beatles – Now and Then. У ній можна почути вокал Джона Леннона, а робота над композицією тривала 45 років.

Завдяки ШІ її вдалося завершити, очистивши голос Леннона від сторонніх шумів. Трек вийшов як подвійний сингл разом із Love Me Do 1962 року.

Теги
The Beatles Музика
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