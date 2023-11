The Beatles випустили музичний кліп на пісню Now And Then – “останню” композицію гурту, реліз якої відбувся у четвер, 2 листопада.

Режисером музичного відео виступив лауреат кінопремії Оскар Пітер Джексон – режисер трилогії Володар перснів.

Кліп розпочинається із налаштування гітари та кадру з касетою, яку вставляють у магнітофон, коли барабанщик Рінго Старр займає своє місце за барабанами, а гітарист і співак Пол Маккартні налаштовує свій інструмент.

У кліпі використовуються документальні кадри роботи над Now And Then, зняті в 1990-ті роки та у 2023 році, сучасні знімання Пола Маккартні та Рінго Старра та архівні кадри гурту, а також кадри “оживлених” молодих Джона Леннона та Джорджа Гаррісона.

Кліп на пісню The Beatles – Now And Then

Також у ролик увійшов десятисекундний фрагмент із учасниками The Beatles, який раніше не публікувався. Він був знятий у церкві міста Біркінгед у лютому 1962 року – за вісім місяців до виходу першого синглу гурту Love Me Do.

Режисер Пітер Джексон розповів, що він “дуже неохоче” створював супровідний кліп.

— Чесно кажучи, одна лише думка про відповідальність за створення кліпу, гідного останньої пісні The Beatles, яку вони коли-небудь випустять, викликала у мене цілу низку тривог, з якими я не міг впоратися. Моя любов до The Beatles, яка тривала все життя, зіткнулася зі страшним жахом від думки про те, що я можу всіх підвести, – сказав він.

Він додав, шо раніше ніколи не знімав музичні відео, тому не міг уявити, як він може це зробити для гурту, що розпався понад 50 років тому та з урахуванням того, що половини його учасників більше немає в живих.

2 листопада стало відомо, що відбувся реліз “останньої” пісні гурту The Beatles – Now and Then. У ній можна почути вокал Джона Леннона, а робота над композицією тривала 45 років.

Завдяки ШІ її вдалося завершити, очистивши голос Леннона від сторонніх шумів. Трек вийшов як подвійний сингл разом із Love Me Do 1962 року.