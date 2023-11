The Beatles выпустили музыкальный клип на песню Now And Then — “последнюю” композицию группы, релиз которой состоялся в четверг, 2 ноября.

Режиссером музыкального видео выступил лауреат кинопремии Оскар Питер Джексон — режиссер трилогии Властелин колец.

Клип начинается с настройки гитары и кадра с кассетой, которую вставляют в магнитофон, когда барабанщик Ринго Старр занимает свое место за барабанами, а гитарист и певец Пол Маккартни настраивает свой инструмент.

В клипе используются документальные кадры работы над Now And Then, снятые в 1990-е годы и в 2023 году, современные съемки Пола Маккартни и Ринго Старра и архивные кадры группы, а также кадры “оживших” молодых Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Клип на песню The Beatles — Now And Then

Также в ролик вошел десятисекундный фрагмент с участниками The Beatles, который ранее не публиковался. Он был снят в церкви города Биркингед в феврале 1962 года — за восемь месяцев до выхода первого сингла группы Love Me Do.

Режиссер Питер Джексон рассказал, что он “очень неохотно” создавал сопроводительный клип.

— Честно говоря, одна лишь мысль об ответственности за создание клипа, достойного последней песни The Beatles, которую они когда-либо выпустят, вызывала у меня целый ряд тревог, с которыми я не мог справиться. Моя любовь к The Beatles, которая длилась всю жизнь, столкнулась со страшным ужасом от мысли о том, что я могу всех подвести, — сказал он.

Он добавил, что раньше никогда не снимал музыкальные видео, поэтому не мог представить, как он может это сделать для группы, распавшейся более 50 лет назад и с учетом того, что половины ее участников больше нет в живых.

2 ноября стало известно, что состоялся релиз “последней” песни группы The Beatles — Now and Then. В ней можно услышать вокал Джона Леннона, а работа над композицией длилась 45 лет.

Благодаря ИИ ее удалось завершить, очистив голос Леннона от посторонних шумов. Трек вышел как двойной сингл вместе с Love Me Do в 1962 году.